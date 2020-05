Trickbetrüger-Duo soll neun Mal in Wien zugeschlagen haben

Die Wiener Polizei legte zwei mutmaßlichen Trickbetrügern das Handwerk. Die beiden Männer wurden in Favoriten in flagranti bei einem Geldwechseltrick erwischt.

Beamte der EGS (Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität) observierten im Rahmen einer kriminalpolizeilichen Streife am Montageabend gegen 17:45 Uhr in der Columbusgasse in Favoriten ein verdächtiges Fahrzeug, das bereits zuvor bei einem Betrug als Tatmittel verwendet worden war.