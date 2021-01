"Treffen Sie niemanden": Das Corona-Jahr 2020 in Zitaten

Das vergangene Jahr 2020 war vor allem von der Corona-Pandemie geprägt. Im Folgenden eine Chronologie in Zitaten.

"Derzeit gibt es keinen Grund zur Sorge in Österreich." - 26. Jänner - Innenminister Karl Nehammer beruft nach dem ersten Verdachtsfall in Österreich dennoch einen Einsatzstab zum Coronavirus ein.

"Auch um Österreich wird Corona keinen Bogen machen." - 26. Februar - Bundeskanzler Sebastian Kurz unmittelbar vor dem Bekanntwerden der ersten beiden Fälle in Österreich.

Erste Corona-Fälle in Österreich machten Lockdown im März nötig

"Ab Montag müssen wir unser soziales Leben auf ein Minimum reduzieren." - 13. März - Kurz kündigt den 1. Lockdown an - "Das bedeutet, bleiben Sie zu Hause." - und verkündet drei Tage später auch die "Ausgangsbeschränkungen", die vorerst eine Woche dauern sollen.

"Wir werden auch in Österreich bald die Situation haben, dass jeder irgendjemanden kennt, der an Corona verstorben ist." - 30. März - Kurz warnt vor "Verharmlosern", die Regierung weitet die Maßnahmen aus und macht die Maske im Supermarkt und Drogerien zur Pflicht.

"Es wird eine Woche sein, die ausschlaggebend dafür ist, ob die Wiederauferstehung nach Ostern, die wir uns alle wünschen, auch so stattfinden kann." - 6. April - Kurz kündigt den Stufenplan zur Öffnung nach Ostern an, dafür kommt aber die Maskenpflicht in allen Geschäften und den öffentlichen Verkehrsmitteln.