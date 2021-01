Trefelik drängt auf Handels-Öffnung am 8. Februar

Handelsobmann Rainer Trefelik drängt auf eine Öffnung am 8. Februar. Schäden durch die Schließungen seien "teilweise irreparabel".

Seit einem Monat befindet sich Österreich wieder im harten Lockdown. Bis auf wenige Ausnahmen haben die Geschäfte zu. Handelsobmann Rainer Trefelik drängt auf eine Öffnung am 8. Februar. Die Regierung hatte diesen Termin als voraussichtliches Öffnungsdatum genannt, will Details aber erst nächste Woche bekanntgeben. Die Betriebe würden bei der Liquidität an ihre Grenzen stoßen und seien schon zu oft vertröstet worden, "langsam endet ihre Geduld", so der Handelsvertreter.