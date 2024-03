Transparenzbericht zu Gehältern im ORF vor Veröffentlichung

Am Dienstag gibt der ORF einen Transparenzbericht heraus, in dem unter anderem Angestellte, die ein Jahresbruttogehalt inklusive Sonderzahlungen von mindestens 170.000 Euro erhalten, beim Namen genannt werden.

ORF-Chef Weißmann laut Berichten wohl nicht an der Spitze bei Transparenzbericht zu Gehältern

Am Freitag berichteten "oe24" und die "Kronen Zeitung" erneut, dass ORF-Chef Roland Weißmann übertroffen wird. Demnach führt Ö3-Moderator Robert Kratky die Liste der Gehälter an, dicht gefolgt von Pius Strobl, der im ORF als Leiter der Abteilung für gesellschaftliche Verantwortung fungiert und für die Sanierung des ORF-Zentrums am Küniglberg sowie für den Neubau eines Nachrichtenraums zuständig war. Auf eine Anfrage hin lehnte der ORF es ab, die berichteten Gehälter zu bestätigen und verwies auf die Veröffentlichung, die für Dienstag geplant ist.

ORF muss Transparenzbericht zu Gehältern ans Bundeskanzleramt schicken

Der ORF ist verpflichtet, sowohl den Transparenzbericht als auch den Jahresbericht über die Erfüllung seiner öffentlich-rechtlichen Pflichten bis zum Ende März an das Bundeskanzleramt zu übermitteln und diese anschließend auf einer Webseite "einfach, direkt und permanent zugänglich" zu machen. In dem Bericht werden die Bruttoentgelte von ORF-Angestellten sowie von Personen in freier Mitarbeit in sieben Einkommensstufen dargestellt, wobei eine Aufteilung nach Alter und Geschlecht erfolgt. Des Weiteren müssen zusätzliche Einkünfte aufgelistet werden. Personen, die ein Bruttojahreseinkommen inklusive Zulagen von 170.000 Euro oder mehr erhalten, werden darüber hinaus in einer gesonderten Liste mit Angabe des Namens aufgeführt.