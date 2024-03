ORF-Haushaltsabgabe: Westenthaler will Stiftungsrat-Sondersitzung

Peter Westenthaler, der kürzlich über ein FPÖ-Ticket Mitglied des ORF-Stiftungsrates wurde, betrachtet die seit dem 1. Jänner geltende Haushaltsabgabe in ihrer aktuellen Ausgestaltung als gesetzeswidrig.

In einer Pressekonferenz am Dienstag stützte Peter Westenthaler sich auf ein Anwaltsschreiben, an dem unter anderem der ehemalige BZÖ-Stiftungsrat Alexander Scheer mitgewirkt hat, und forderte eine außerordentliche Sitzung des ORF-Stiftungsrats zur Haushaltsabgabe.