Peter Westenthaler stößt zum ORF-Stiftungsrat

Peter Westenthaler nimmt den Platz von Niki Haas im ORF-Stiftungsrat ein.

Die FPÖ entsendet Peter Westenthaler in den ORF-Stiftungsrat. Der frühere FPÖ-Klubobmann löst damit Anwalt Niki Haas im obersten ORF-Gremien ab, teilte die FPÖ mit. Mit Westenthaler setzt die Partei nun auf einen "profunden Kenner der österreichischen Medienlandschaft", wie es in einer Aussendung hieß. Das Gremium ist für Westenthaler, der derzeit bei oe24.tv als Politanalyst und Diskutant auftritt, kein Neuland. Er saß bereits ab 1999 im damaligen "ORF-Kuratorium".

ORF-Stiftungsrat: Westenthaler löst Haas ab

Westenthaler sorgte einst mit Interventionen im ORF immer wieder für Aufsehen - auch als BZÖ-Politiker. Westenthaler sei nicht nur eine freiheitliche Stimme im ORF-Stiftungsrat, sondern auch eine "Stimme im Sinne der Bevölkerung", zeigte sich FPÖ-Mediensprecher Christian Hafenecker überzeugt. Er nutzte die Gelegenheit erneut, um darauf hinzuweisen, dass die FPÖ in Regierungsverantwortung den ORF-Beitrag in Form einer Haushaltsabgabe abschaffen würde. Ziel müsse ein "verschlankter Grundfunk" sein, so Hafenecker.