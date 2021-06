Transparentes Gehalt motiviert - wenn nachvollziehbar

Eine Studie zeigt, dass sich Lohntransparenz auszahlt - zumindest wenn klar ist, wieso jemand mehr oder weniger verdient als seine Kollegen. Das stärkt die Motivation der Mitarbeiter.

Gehälter sollten offen einsehbar sein

Isabella Grabner vom Institut für Unternehmensführung der Wirtschaftsuniversität (WU) Wien und Melissa Martin von der University of Illinois haben in ihrer im Fachblatt "Accounting, Organizations and Society" erschienenen Arbeit den Effekt von Gehaltsunterschieden auf Mitarbeiter eines Gesundheitsdienstleisters mit rund 8.000 Angestellten in 450 Krankenhäusern in den USA untersucht. Dabei zeigte sich, dass Unternehmen bei offen einsehbaren, pro Person unterschiedlich gestalteten Gehaltsschemata stark darauf achten sollten, dass sich das Salär von Viel- und Wenigverdienern auch klar nachvollziehbar in Leistungsunterschieden widerspiegelt. Dann könne diese Form der Bezahlung auch positiv auf die Leistung von Angestellten wirken, heißt es am Freitag in einer Aussendung der WU Wien.