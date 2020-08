Tranche 2: Fixkostenzuschuss-Anträge nun möglich - Phase II startet im Herbst

Unternehmen können ab dem heutigen Mittwoch über FinanzOnline Anträge für die zweite Tranche des Fixkostenzuschusses stellen, sprich für weitere 25 Prozent. Die ersten 50 Prozent des Zuschusses konnten seit 20. Mai beim Finanzamt beantragt werden, die dritte Tranche soll ab 19. November dran sein. Die Unterstützung soll Firmen vor unüberwindbaren Liquiditätsproblemen bewahren.

Ziel ist laut Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) nicht nur, die drei Tranchen der ersten Phase so rasch wie möglich auszuzahlen, sondern den Fixkostenzuschuss laufend weiterzuentwickeln und an die Bedürfnisse der Unternehmen anzupassen. Im September starte daher der Fixkostenzuschuss Phase II, um besonders betroffenen Betrieben und Branchen durch die nächsten Monate zu helfen, kündigte Blümel am Mittwoch in einer Aussendung an.