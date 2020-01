Trafikraub-Brüder in Wien-Meidling ausgeforscht

Die Wiener Polizei konnte am Donnerstag einen zweifachen Trafikraub in Wien-Meidling zu klären. Die mutmaßlichen Täter wurden festgenommen.

Die Männer im Alter von 23 und 26 Jahren überfielen am 16. und am 21. Jänner 2020 mit Messer und Pistole bewaffnet eine Trafik in Wien-Meidling. Sie forderten Bargeld und flüchteten mit der Beute. Dabei wurden sie jedoch von einer Videokamera gefilmt.