Trafikräuber konnte mit Bargeld flüchten: Fahndung in Wien-Floridsdorf

Am Mittwochnachmittag raubte ein bislang unbekannter Täter eine Trafik in Wien-Floridsdorf aus und flüchtete mit Bargeld. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein derzeit unbekannter Mann soll am 22. Dezember gegen 15.50 Uhr in eine Trafik in der Leopoldauer Straße in Wien-Floridsdorf gegangen sein, eine Angestellte mit einem Messer bedroht und Bargeld gefordert haben.