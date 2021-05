Trafikmitarbeiter mit Messer bedroht und beraubt: Fahndung in Wien

Am Dienstagnachmittag wurde ein Trafikmitarbeiter mit einem Messer bedroht und beraubt. Die Fahndung läuft. Die Polizei bittet um Hinweise.

Dienstagnachmittag soll ein Mann einen Trafikmitarbeiter in Wien-Donaustadt mit einem Messer bedroht und Bargeld gefodert haben. Laut Polizeisprecherin Barbara Gass kam der Mann in das Geschäft in der Süßenbrunner Straße und verlangte zunächst Zigaretten. Als der Trafik-Angestellte ihm die Rauchwaren gab, zückte der Täter ein Messer und forderte Geld. Der Angestellte gab dem Räuber daraufhin das Geforderte, der dann in Richtung Hirschstettner Straße flüchtete. Wie viel Bargeld übergeben wurde, ist derzeit unbekannt.