Trafiken bieten neuerdings Lotto spielen am Trafik-Automaten an

Lotto spielen leicht gemacht: Ab sofort kann rund um die Uhr ein Lottoschein unabhängig von Trafik-Öffnungszeiten erworben werden - Trafik-Automaten sei dank.

Die Idee hinter dem neuen Lottospiel am Automaten

Lottospiel unabhängig von Trafik-Öffnungszeiten

Martin Škopek, Vorstandsdirektor der Österreichischen Lotterien GmbH, sagt dazu: „Lotto gehört zum täglichen Leben vieler Menschen, und die meisten von ihnen gehen deswegen gerne in die Trafik. Jetzt können sie sogar unabhängig von den Öffnungszeiten ihre Lotto- und EuroMillionen-Tipps jederzeit am Trafik Automaten abgeben. 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, das bietet unseren Spielteilnehmern einen zusätzlichen Komfort. Es freut uns für unsere Vertriebspartner in den Trafiken, dass wir gemeinsam mit tobaccoland diesen innovativen Schritt setzen konnten und hoffen, dass dieses Projekt von Erfolg gekrönt ist und sich nachhaltig auf das Geschäft der Trafikanten auswirkt.“