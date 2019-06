Trafikanten befürchten Umsatzeinbußen durch Gastro-Rauchverbot

Durch das geplante Rauchverbot in der Gastronomie befürchten Trafikanten, dass weniger geraucht wird und dadurch ein Umsatzrückgang von drei bis fünf Prozent droht.

"Jede Zigarette, die nicht geraucht wird, wird uns Umsatz kosten", sagte Trafikantenobmann Josef Prirschl am Mittwoch zur APA. Seiner Schätzung nach wird der Umsatz seiner Branche um drei bis fünf Prozent schrumpfen. Schließlich wäre in etwa 80 Prozent der Gastronomie am Land das Rauchen noch erlaubt gewesen.