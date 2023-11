Traditioneller Landtmann-Christbaum in Wien leuchtet wieder

Im festlichen Rahmen wurde am 9. November durch Hausherrn Berndt Querfeld der traditionelle Landtmann-Christbaum in Wien erleuchtet.

Die weihnachtliche Straßenbeleuchtung wurde angebracht, Christkindlmärkte befinden sich im Aufbau und Christbäume werden geschmückt und erleuchtet – so auch der Christbaum vor dem Traditions-Kaffeehaus an der Wiener Ringstraße. Stolze acht Meter misst die Tanne aus Niederösterreich, die am Donnerstag feierlich durch Cafetier Berndt Querfeld erleuchtet wurde.