Toxikologische Untersuchung nach Todesfall in JA Stein

Im Zusammenhang mit dem Ableben eines Häftlings der Justizanstalt Krems-Stein lässt die Staatsanwaltschaft Krems neben der Obduktion auch eine toxikologische Untersuchung des Leichnams durchführen.

Das sei in derartigen Fällen üblich, teilte Behördensprecher Franz Hütter am Donnerstagnachmittag auf APA-Anfrage mit.

Der Mann wurde in der vergangenen Woche ohne Bewusstsein in seiner Zelle gefunden und verstarb nach seiner Einlieferung in ein Spital. Es gebe keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, man gehe vorerst nicht von einem "bedenklichen Todesfall" aus, sagte Hütter. Die Ergebnisse der in die Wege geleiteten Untersuchungen würden "in einigen Wochen" vorliegen.