Häftling in JA Stein verstorben: Obduktion soll Todesursache klären

In der JA Stein ist ein Häftling bewusstlos in seiner Zelle aufgefunden worden und kurz darauf verstorben. Nun soll eine Obduktion die Todesursache klären.

Nach dem Tod eines Häftlings in der Justizanstalt (JA) Stein in Krems an der Donau sind Erhebungen zur Klärung der Todesursache im Laufen. Wie das Justizministerium am Mittwoch auf APA-Anfrage erklärte, wurde eine Obduktion in Auftrag gegeben. Derzeit lägen keine Hinweise auf Fremdverschulden vor.