Tournee: Max Raabe schaut in der Wiener Stadthalle vorbei

Chansonnier Max Raabe kommt wieder nach Wien. Auf seiner Live-Tour "Der perfekte Moment... wird heut verpennt" hat Raabe mit dem Palast Orchester im März 2019 zwei Termine in der Wiener Stadthalle fixiert.

Für das neue Album und die begleitende Tournee hat Max Raabe herausgefunden, wie man gute Lieder schreibt: Man tut am besten nichts. Nur so kann Raum für den perfekten Moment entstehen, in dem die Muse küsst. “Ich bleib zu Haus und liege hier einfach nur so rum”, singt sich so leicht – im Titelsong. Aber die Realität sieht ganz anders aus. Denn es kann schon dauern, bis der perfekte Moment gefunden, niedergeschrieben und eingesungen ist.