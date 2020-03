Touristen aus Italien werden in Kürze nach Österreich geholt

Österreichische Touristen, die aufgrund der Coronavirus-Maßnahmen in Italien festsitzen, werden noch diese Woche zurückgeholt.

Betroffen sind Touristen, die mit Zug und Flugzeug angereist sind

Betroffen sind vor allem Touristen, die nicht mit dem eigenen Pkw, sondern mit der Bahn oder per Flugzeug in den Süden gereist waren und die nach dem Kappen der Zug- und Flugverbindungen nicht mehr nach Hause kommen. Etwas mehr als 100 Personen hätten sich bisher bei der für diese Zwecke eingerichteten Notfallnummer - diese lautet +43-(0)-50-11-50-4411 - gemeldet, sagte Guschelbauer am Mittwochnachmittag.