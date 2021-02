"Tourismuskasse" für Gastro und Hotellerie gefordert

Die Gewerkschaft vida will die finanziellen Belastungen der Tourismusbetriebe angesichts der angehäuften Urlaubsansprüche der Mitarbeiter mit einer "Tourismuskasse" abfangen.

Das Modell orientiert sich an der Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse. Die vida wandte sich nun laut Eigenangaben mit einem offenen Brief an Tourismusministerin Elisabeth Köstinger, Arbeitsminister Martin Kocher und die Tourismussprecher der Parlamentsparteien.

Große finanzielle Belasung durch angesammelten Urlaub

"Es ist vollkommen nachvollziehbar, dass die Kosten für die Urlaubsansprüche der Beschäftigten in Kurzarbeit eine finanzielle Herausforderung für die Arbeitgeber im Tourismus darstellen", so vida-Vorsitzender Roman Hebenstreit am Freitag in einer Aussendung. Eine solche Urlaubs- und Abfertigungskasse für den Tourismus würde sowohl den Arbeitgebern als auch den Arbeitnehmern viele Vorteile bringen, so die Gewerkschaft.