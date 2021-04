Tourismusbranche fordert rasche Planungssicherheit

Seit Anfang November ist die Tourismusbranche lahmgelegt. Die Branche fordert rasche Planungssicherheit.

Die Tourismusbranche, die seit Anfang November wegen Corona behördlich lahmgelegt ist, wartet sehnsüchtig auf einen Termin für die Hotelöffnung. Insidern zufolge könnte es zu Pfingsten, also gegen Ende Mai, soweit sein - freilich je nach Infektionslage. Die Wirtschaftskammer wünscht sich zudem baldige Klarheit darüber, "ab wann eine Einreise ohne Quarantäne, selbstverständlich mit negativem PCR-Test oder Corona-Impfung, möglich ist", so die Branchensprecher.

Denn eine quarantänefrei Einreise sei "eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Sommersaison", betonten die Obfrau des Fachverbandes Hotellerie in der WKÖ, Susanne Kraus-Winkler, und der Obmann des Fachverbandes der Reisebüros, Gegor Kadanka, am Freitag in einer gemeinsamen Stellungnahme.