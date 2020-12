Tourismusbranche durch Coronakrise schwer unter Druck geraten

Die Tourismusbranche ist im Zuge der Coronakrise schwer unter Druck geraten - verursacht durch Reisebeschränkungen, Quarantänebestimmungen, Lockdowns und monatelang geschlossene Beherbergungsbetriebe.

Die seit Wochen behördlich gesperrten Hotels und Restaurants dürfen frühestens am 7. Jänner wieder öffnen. Der Totalausfall der Wintervorsaison bis Neujahr lasse für das Gesamtjahr 2020 ein Nächtigungsminus von 36,5 Prozent erwarten, so die Oesterreichische Nationalbank (OeNB).

Zum Jahresausklang fallen für Hotellerie und Gastronomie das Weihnachts- und das Silvestergeschäft im heurigen Coronajahr komplett aus. In der ersten Jahreshälfte vernichtete der erste Lockdown im März/April auch schon das Ostergeschäft - die Betriebe durften erst am Pfingstwochenende wieder aufsperren.

Minus von 41 Prozent bei Buchungen ausländischer Touristen

Wintersaison 20/21 "mit sehr hoher Unsicherheit behaftet"

Die vergangenen Herbstferien hätten den zunehmenden Umsatzausfall im Zuge der Coronavirus-Pandemie nur kurzfristig gelindert. Die Erlöse in den österreichischen Beherbergungsunternehmen sind den Daten von Zahlungsdiensteanbietern zufolge seit Mitte September gesunken. Dieser Rückgang ist laut Nationalbank "das Resultat steigender Neuinfektionszahlen sowohl in Österreich als auch in unseren Nachbarländern, die zunehmend zu Reisewarnungen wichtiger Herkunftsländer, vor allem Deutschlands, führten". Lediglich in der Kalenderwoche 44 (26. Oktober bis 1. November) seien die Ausgaben der Inländer im Vorjahresvergleich sogar leicht im Plus gelegen.