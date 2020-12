Tourismus: Thermen verlangen Öffnungs-Strategie

Auch die Thermen verlangen von der Bundesregierung eine Öffnungsstrategie nach dem coronabedingten Lockdown.

"Wir wollen, dass jetzt auch über die Thermen gesprochen wird. Sie sind ein wesentlicher Faktor im Wintertourismus, nicht nur für die Betriebe, sondern für Arbeitsplätze, Hunderte Zulieferer und vor allem für die Gäste aus ganz Österreich", so die WKO-Präsidenten Josef Herk (Steiermark) und Peter Nemeth (Burgenland) am Freitag. Beide regten an, dass sich die Bundesregierung mit den Branchenvertretern auf eine Öffnungsstrategie verständigt.