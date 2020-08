Tourismus in Österreich zieht nur langsam wieder an

Die Tourismusbranche leidet immer noch unter der Coronakrise und auch im Juli zogen die Nächtigungen nur langsam an. Mit -73,3 Prozent gab es in Wien den stärksten Rückgang.

Die Coronapandemie trifft die heimische Tourismuswirtschaft hart. Die Zahl der Übernachtungen in Österreich lag in der ersten Hälfte der Sommersaison (Mai bis Juli) mit 21,52 Mio. Nächtigungen um 44,6 Prozent unter dem Vorjahresniveau, wie die Statistik Austria am Freitag mitteilte. Ein Hauptgrund waren die coronabedingten Betriebsschließungen im Tourismus bis Ende Mai und Reisebeschränkungen.