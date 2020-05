Tourismus: Coronabedingte Sperre sorgt auch für Einbruch bei Wintersaison

Die coronabedingte Sperre der Tourismusbetriebe sorgt auch für Einbrüche bei der Wintersaison. So ist die Zahl der Nächtigungen um 18,1 Prozent abgestürzt.

Die coronabedingte Sperre der Tourismusbetriebe ab Mitte März hat die Zahl der Nächtigungen in der Wintersaison2019/20 (November bis April) in Österreich um 18,1 Prozent auf 59,72 Millionen abstürzen lassen. Die diesjährige Zahl der Übernachtungen entspricht in etwa jenem der Wintersaison2006/07, teilte die Statistik Austria am Donnerstag mit.