Totes Baby in Wiener Park entdeckt: Fieberhafte Suche nach Mutter

Nach dem Auffinden eines toten Säuglings im Waldmüllerpark in Wien-Favoriten am Montag sucht die Polizei weiter nach der Mutter. Bislang gab es keine brauchbaren Hinweise.

Vorerst keine neuen Erkenntnisse gibt es nach dem Fund einer Säuglingsleiche, die am Montagvormittag in einer Plastiktragetasche am Rand des Waldmüllerparks in Wien-Favoriten entdeckt worden ist.