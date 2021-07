Tote und Verletzte nach EM-Feiern in Italien

Die Siegesfeiern nach der Fußball-Europameisterschaft forderten in Italien Verletzte und sogar Tote. Allein in Mailand wurden 15 Personen verletzt, drei davon schwer.

Die teils wilden Feiern nach Italiens Triumph über England bei der Fußball- Europameisterschaft haben Todesopfer und Verletzte gefordert. Im sizilianischen Caltagirone kam ein 22-Jähriger bei einem Autounfall auf dem Weg zu einer Party ums Leben. In Mailand wurden 15 Personen verletzt, drei davon schwer, wobei ein Verletzter drei Finger verlor, als ein Feuerwerkskörper in seiner Hand explodierte.

Killer nutzte Chaos auf den Straßen

In der Nähe von Foggia machte sich laut Polizei ein Auftragsmörder das Chaos in den Straßen durch die Feierlichkeiten zunutze, erschoss seine Zielperson und flüchtete auf einem Motorrad. Die sechsjährige Nichte des Opfers wurde dabei ebenfalls verletzt und befindet sich in kritischem Zustand, wie Medien berichteten.