Tote Pensionistin in Niederösterreich: U-Haft verlängert

Nach dem Tod einer 64-jährige Pensionistin in Ebergassing wurde am heutigen Montag die Untersuchungshaft über die Verdächtige verlängert. Die 43-Jährige reichte eine Beschwerde ein.

Über jene Frau, die im Jänner eine 64-jährige Pensionistin in Ebergassing (Bezirk Bruck an der Leitha) erschlagen haben soll, ist am Montag die U-Haft um einen Monat verlängert worden. Die 43-Jährige hat Beschwerde eingelegt. Nun wird das Oberlandesgericht Wien den Beschluss des Landesgerichts Korneuburg überprüfen, teilte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Friedrich Köhl, auf Anfrage mit.