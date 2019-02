Tote in Neusiedler See entdeckt: Wiener Mord-Verdächtiger angeklagt

Ein Wiener wurde heute vor der Staatsanwaltschaft Wien des Mordes angeklagt. Er soll eine ungarische Prostituierte im März 2018 ermordet, zerstückelt und im Neusiedler See versenkt haben.

Der Torso der Frau war am 13. April 2018 in der Ruster Bucht entdeckt worden. Noch am selben Tag bargen Cobra-Taucher den Kopf, später fand man weitere Leichenteile, die in Wien obduziert wurden. An der Suche waren nicht nur Spezialtaucher, sondern auch Leichenspürhunde und Feuerwehrleute aus Rust, Purbach und Neusiedl am See beteiligt. 14 Tage nach der Auffindung der Toten wurde der Verdächtige, der laut Staatsanwaltschaft ein “massiv einschlägig getrübtes Vorleben im Bereich der Gewalt und des Sexualverbrechens” aufweist, festgenommen. Er war erst im Oktober 2016 aus dem Maßnahmenvollzug bedingt entlassen worden.