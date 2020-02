Tote 19-Jährige im Waldviertel: Obduktion soll Umstände des Todes klären

Die Umstände des Todes der 19-jährigen Waldviertlerin, die tot in einer Wohnung in Heidenreichstein im niederösterreichischen Bezirk Gmünd gefunden worden ist, sind weiter unklar. Eine von der Staatsanwaltschaft Krems angeordnete Obduktion soll nähere Aufschlüsse bringen. Die Ermittlungen des LKA NÖ gehen auch ins Suchtgift-Milieu.

Die Leiche der jungen Frau war am Dienstagvormittag vom 23-jährigen Inhaber der Wohnung aufgefunden worden. Der Mann hat laut Polizei in der Folge per Notruf die Anzeige erstattet. Die 19-Jährige aus dem Bezirk Waidhofen a. d. Thaya soll keine äußeren Verletzungen aufgewiesen haben.