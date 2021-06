Tornado in Tschechien: Zweiter Block des AKW Temelin heruntergefahren

Nach dem Unwetter und dem Tornado in Tschechien, der enorme Schäden verursacht hat, wurde der zweite Block des Atomkraftwerkes Temelin heruntergefahren.

Die Maßnahme erfolgte nach einem Schaden an einer abführenden Hochspannungsleitung. Das teilte der oberösterreichische Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne) in einer Presseaussendung am Freitag mit. Er warnte vor einem ähnlichen Zwischenfall beim AKW Dukovany.