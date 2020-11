Top-Lokale locken mit Rabatt-Aktion auf Restaurantgutscheine

Aufgrund des zweiten Lockdowns bieten zahlreiche beliebte Szene- und Haubenlokale derzeit einen Rabatt von minus 25 Prozent auf Restaurantgutscheine an.

Gemeinsame Zeit zu verschenken wird besonders in Zeiten von Corona immer beliebter. Vor allem Restaurantgutscheine sind hier eine gute Wahl, denn man verschenkt Freude und unterstützt gleichzeitig die heimischen Gastronomiebetriebe.

Restaurantgutscheine kaufen und die heimische Gastro unterstützen

Aufgrund des zweiten Lockdowns bieten rund 20 der 80 Betriebe auf restaurantgutscheine.wien nun einen attraktiven Rabatt von minus 25 Prozent an. Die individuell anpassbaren Gutscheine können ganz einfach online bestellt und direkt zu Hause ausgedruckt werden. Somit spart man sich auch den Weg in die Geschäfte.

Auch die Gastronomen sind von dem Konzept überzeugt. Die Restaurantgutscheine sind ein fix generierter Umsatz, der den Unternehmen in dieser schwierigen Zeit Liquidität schafft. Diesen Vorteil haben schon einige namhafte Betriebe erkannt und genutzt. Flatschers, Patara, Sakai oder das One Night in Beijing sind nur einige der bekannten Restaurants, die auf der Plattform Gutscheine vertreiben.