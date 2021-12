Tonnenschwerer Treibstofftank fiel auf Arbeiter in Wien-Floridsdorf

Wegen des starken Sturms fiel am Dienstag auf einer Baustelle in Wien-Floridsdorf ein Treibstofftank bei einem Ladevorgang auf einen Arbeiter. Der 48-Jährige wurde zwischen dem Tank und einem Lkw eingeklemmt und schwer verletzt.

Ein 48-Jähriger Arbeiter ist am Dienstagnachmittag in Wien-Floridsdorf auf einer Baustelle an der Siemensstraße zwischen einem Lkw und einem Treibstofftank einige Minuten lang eingeklemmt und schwer verletzt worden.