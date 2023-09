Ein tonnenschwerer Betonkübel stürzte auf einer Baustelle in der Gartenheimstraße in Wien-Donaustadt auf einen Arbeiter.

Tonnenschwerer Betonkübel stürzte in Wien auf Arbeiter

In Wien-Donaustadt stürzte am Donnerstag bei Hubarbeiten in der Gartenheimstraße ein tonnenschwerer Betonkübel mit einem Arbeiter mehrere Meter ab. Der Mann musste von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt werden.

Der zweite Unfall ereignete sich gegen 11.40 Uhr in Wien Donaustadt: Bei Hubarbeiten stürzte ein Betontransportkübel samt einem Arbeiter ab. Der 42-jährige Bauarbeiter wurde dabei von Teilen des Betonkübels an den Beinen eingeklemmt, sodass er mittels schweren Rettungsgerät befreit werden musste.

Die Berufsrettung Wien übernahm die notfallmedizinische Versorgung. Der Transport aus der Grube erfolgte mittels Drehleiter durch die Berufsfeuerwehr Wien. Der Mann wurde anschließend mit schweren Bein und Kopfverletzungen in den Schockraum einer Wiener Klinik gebracht.