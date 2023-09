Tonnen an Weintrauben von Weinbergen in Wien-Döbling gestohlen

Unbekannte Täter haben in Wien-Döbling tausende Kilogramm Weintrauben gestohlen.

Die Wiener Landespolizeidirektion bestätigte am Samstag der APA entsprechende Medienberichte - die "Bezirkszeitung" und dann auch der "Standard" (Samstag-Ausgabe) hatten prominent über den kuriosen Fall berichtet. Wie Polizeisprecher Philipp Haßlinger darlegte, dürften zwei Weingüter betroffen sein: "In beiden Fällen sind jeweils viele hundert Kilogramm Trauben weg."

Polizei appelliert an Melden von Langfingern

Die Polizei appellierte indes an nächtliche Spaziergänger, allfällige Langfinger, die sich in größerem Ausmaß am fremden Trauben vergreifen, zu melden. Die Exekutive selbst will ihre Kontrollen verstärken - bereits jetzt gibt es regelmäßige Streifendienste in den Weinbergen.