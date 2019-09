Tojner: Habe kein Geld an Chorherr-Verein gespendet

Der Wiener Immobilien-Mogul Michael Tojner hat laut eigener Aussage kein Geld an einen Chorherr-Verein gespendet und sich somit eine bessere Ausgangslage bei der Flächenwidmung verschafft.

Der Unternehmer Michael Tojner hat am Freitag bekräftigt, dass er nicht an einen Verein des ehemaligen Grünen Wiener Gemeinderats Christoph Chorherr gespendet hat. In den Akten würden sich keine Zuwendungen finden. Auch ein Zusammenhang mit dem von ihm initiierten Heumarkt-Projekt gebe es nicht, hieß es in einer Stellungnahme seines Rechtsanwalts Karl Liebenwein.