Tödlicher Unfall in NÖ: Fahrer war womöglich alkoholisiert

Am Montag kamen bei einem Verkehrsunfall im Bezirk Baden zwei Menschen ums Leben. Ein Bluttest soll nun darüber Aufschluss geben, ob der Unfalllenker alkoholisiert war.

Nach dem Pkw-Frontalzusammenstoß mit zwei Toten in Traiskirchen (Bezirk Baden) prüft die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt, ob der verstorbene 47-jährige Unfalllenker alkoholisiert unterwegs war. Aufschluss darüber soll ein Bluttest geben, dessen Ergebnisse in mehreren Wochen erwartet werden, sagte Erich Habitzl, der Sprecher der Anklagebehörde, am Mittwoch auf Anfrage.