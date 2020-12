Tödlicher Unfall auf der Südosttangente: A23 gesperrt

Nach einem tödlichen Unfall auf der Südosttangente kam es heute in der Früh zu einem kilometerlangen Stau auf der Südosttangente. Der Unfallort war bis kurz vor 7 Uhr gesperrt.

Aus derzeit noch unbekannter Ursache kam es am Donnerstag kurz vor 5 Uhr Früh zu einem tödlichen Verkehrsunfall mit einem Pkw auf der Südosttangente in Wien-Favoriten. Die beiden männlichen Insassen wurden vor Ort von den Einsatzkräften der Wiener Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt. Der Lenker verstarb noch an der Unfallstelle. Der Beifahrer wurde mit Verletzungen in ein Spital gebracht.