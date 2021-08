Tödlicher Unfall auf der A2: Auch zweiter Bub gestorben

Der schwere Auffahrunfall auf der A2 bei der SCS forderte am Dienstag ein zweites Todesopfer. Nachdem ein Sechsjähriger bereits an der Unfallstelle verstarb, erlag auch sein zwei Jahre alter Bruder im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Nach einem Auffahrunfall auf der Südautobahn (A2) bei Vösendorf (Bezirk Mödling) am Dienstag in der Früh sind Polizeiangaben zufolge zwei tote Kinder zu beklagen. Ein Sechsjähriger starb an Ort und Stelle, sein zwei Jahre alter Bruder im Krankenhaus, teilte Heinz Holub-Friedreich von der Landespolizeidirektion Niederösterreich mit. Die Eltern der Buben, 42 und 34 Jahre alt, wurden verletzt.