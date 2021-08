Kind bei Auffahrunfall auf der A2 getötet

Bei einem Auffahrunfall auf der Südautobahn (A2) bei Vösendorf ist Dienstagfrüh ein Sechsjähriger ums Leben gekommen.

Kilometerlange Staus nach schwerem Unfall auf der A2

Laut Polizei wurden die beiden Buben reanimiert. Der Sechsjährige starb jedoch noch an der Unfallstelle. Sein zwei Jahre alter Bruder wurde in die Klinik Donaustadt nach Wien geflogen. Die verletzten Eltern der Kinder wurden in das Landesklinikum Baden gebracht. Der 40-Jährige am Steuer des anderen erlitt leichte Blessuren.