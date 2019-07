Tödlicher Unfall auf Bahnübergang: Ermittlungen gegen Lenker

Nachdem ein Klein-Lkw am Dienstag auf einer Eisenbahnkreuzung kollidiert ist, wurden nun die Ermittlungen gegen den 24-Lenker aufgenommen. Bisher konnte er aber noch nicht befragt werden.

Nach einer tödlichen Kollision eines Klein-Lkws mit einem Zug auf einer Eisenbahnkreuzung am Dienstagabend in Raasdorf (Bezirk Gänserndorf) hat die Staatsanwaltschaft Korneuburg Erhebungen aufgenommen. Gegen den Lenker wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung eingeleitet, teilte Sprecherin Doris Demler am Donnerstag auf APA-Anfrage mit.