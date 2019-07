Nach Zugsunglück in NÖ: Ermittlungen zur Unfallursache laufen

Am Dienstagabend kamen zwei Personen bei einem Zugunfall auf einem Bahnübergang zwischen Aspern Nord und Raasdorf ums Leben. Die Untersuchungen zur Klärung der Unfallursache laufen.

Zwei Tote auf Bahnübergang: Ursachenermittlung dauerte an

Kreuzung mit Lichtzeichenanlage gesichert

Die Erhebungen zur Klärung der Unfallursache werden von Beamten der Polizeiinspektion Groß-Enzersdorf geführt, sagte Walter Schwarzenecker von der Landespolizeidirektion Niederösterreich am Mittwoch in der Früh auf Anfrage. Bei den Opfern handelt es sich um Beschäftigte einer Firma, die mit Arbeiten an der Ostbahn beauftragt ist, teilte ÖBB-Sprecher Karl Leitner mit. Die Kreuzung, auf der es zu der Karambolage kam, ist seinen Angaben zufolge mit einer Lichtzeichenanlage gesichert und habe funktioniert. Es sei Rot gewesen. Der Verkehr auf der Ostbahn wurde noch am Dienstagabend wieder aufgenommen.