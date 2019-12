Tödliche Hundeattacke auf Soldaten: Weitere Ermittlungen

Ein Bericht des Bundesheeres wird in die Ermittlungen um die tödliche Hundeattacke in der Flugfeld-Kaserne einfließen. Das Obduktionsgutachten ist jedoch weiter ausständig und auch der DNA-Abgleich lag noch nicht vor.

Der Untersuchungsbericht des Bundesheeres zur tödlichen Hundeattacke auf einen 31-jährigen Soldaten im November in der Wiener Neustädter Flugfeld-Kaserne wird in die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt einfließen. "Er wird Eingang in den Akt finden", sagte Sprecher Erich Habitzl am Donnerstag auf APA-Anfrage. Das Obduktionsgutachten sowie eine DNA-Expertise lagen weiter nicht vor.