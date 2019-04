Todesopfer bei Zimmerbrand in Wien-Simmering

In der Nacht auf Samstag kam es in der Margetinstraße in Wien-Simmering zu einem Zimmerbrand. Ein 41-jähriger Mann kam dabei ums Leben.

Am 7. April 2019 kam es in der Margetinstraße in Simmering gegen 01:15 Uhr zu einem Zimmerbrand. Hausbewohner hatten einen Rauchaustritt aus einem Fenster des Mehrparteienhauses wahrgenommen und die Feuerwehr verständigt.

Todesopfer nach Zimmerbrand in Wien Die Einsatzkräfte brachen die Türe im 1. Obergeschoß auf und drangen unter Atemschutz mit einer Löschleitung in die verrauchten Räume ein. Im Zuge dessen wurde eine leblose Person aufgefunden. Der Atemschutztrupp brachte den 41-jährigen Mann in einen rauchfreien Bereich und begann sofort mit den Wiederbelebungsmaßnahmen. Das Team der Berufsrettung Wien übernahm die notfallmedizinische Versorgung. Die Anstrengungen, den Mann wiederzubeleben blieben leider erfolglos.