Todesdrohung in Wieden: 35-Jährige bedrohte Partner und Schwager mit Messer

Häusliche Gewalt: Mit dem Umbringen bedrohte eine 35-jährige Frau am Montag in Wien-Wieden ihren Lebensgefährten und dessen Bruder. Sie ging auf die beiden Männer mit einem Messer los.

In einer Wohnung in Wien-Wieden soll es am Montag zu einem Streit zwischen einer 35-jährigen Rumänin und ihrem 34-jährigen Lebensgefährten sowie dessen Bruder gekommen sein. Dabei soll die 35-Jährige ihren Lebensgefährten geschlagen und anschließend die beiden Brüder mit einem Messer mit dem Umbringen bedroht haben.