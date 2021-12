Todesdrohung: 32-jähriger Wiener wollte Partnerin mit Schraubenzieher umbringen

Am Montagabend wurde die Wiener Polizei wegen eines Falles von häuslicher Gewalt in die Brigittenau gerufen. Eine 28-Jährige fürchtete bei einem Streit mit ihrem alkoholisierten Partner um ihr Leben.

Ein Betrunkener hat am Montagabend in Wien-Brigittenau in einer Wohnung seine Freundin mit dem Umbringen bedroht. Laut Polizeisprecher Mohamed Ibrahim verständigte die 28-Jährige gegen 20.15 Uhr die Polizei.