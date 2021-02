Tod eines Obdachlosen in Wiener Neustadt: Sturz war Todesursache

Fremdverschulden laut Obduktion ausgeschlossen: Im Zusammenhang mit dem Tod eines Obdachlosen in Wiener Neustadt steht nun die Ursache fest.

Der 40-Jährige starb laut Obduktion an den Folgen eines Sturzes, berichtete das Rathaus am Montag in einer Aussendung. Fremdverschulden wurde dezidiert ausgeschlossen.