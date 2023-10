Am Mittwoch sprang eine 36-jährige Frau in Wien-Rudolfsheim einen WEGA-Beamten an und biss diesen ins Ohr, weil sie nicht wollte dass ihre Tochter in ein Krankenhaus gebracht wird.

Sanitäter der Wiener Berufsrettung forderten bei einem Rettungseinsatz Unterstützung der Polizei an. Im Rettungswagen in Wien-Rudolfsheim befand sich ein 15-jähriges Mädchen und ihre äußerst aufgebrachte Mutter, die den Transport der schwer betrunkenen 15-Jährigen in ein Krankenhaus verhinderte.

Frau in Wien-Rudolfsheim wollte Transport der Tochter ins Spital verhindern

Ein Streifenkraftwagen und Beamte der WEGA begaben sich zu dem Einsatz. Trotz mehrfacher Aufforderung beruhigte sich die Frau nicht und verhielt sich auch gegenüber den Beamten der WEGA aggressiv. Noch im Rettungswagen sprang die Frau, eine 36-jährige ukrainische Staatsangehörige, plötzlich auf den WEGA-Beamten, klammerte sich fest und biss ihm ins Ohr.

Frau in Wien-Rudolfsheim biss WEGA-Beamten ins Ohr

Die Tatverdächtige wurde umgehend wegen des Verdachts des Widerstands gegen die Staatsgewalt und schwerer Körperverletzung vorläufig festgenommen. Der Beamte erlitt Verletzungen am Ohr, konnte aber im Dienst verbleiben. Die Festgenommene befindet sich in Polizeigewahrsam. Die Jugendliche wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.