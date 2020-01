Tochter gab brutalen Raubüberfall auf Wiener Lokalbesitzer in Auftrag

Bereits im Dezember wurde ein Lokalbetreiber in Wien-Hietzing mit einer Eisenstange brutal überfallen und schwer verletzt. Wie sich herausstellte, soll die Tochter des Opfers ihren Freund dazu angestiftet haben.

Ein brutaler Überfall auf einen Lokalbetreiber in Wien-Hietzing Ende des Vorjahres hat in weniger als 24 Stunden zur Verhaftung aller drei Verdächtigen geführt.

Vater drehte Geldhahn zu: 21-Jährige gab Raubüberfall in Auftrag

Mit Eisenstange attackiert: Wiener Lokalbetreiber erlitt Kieferbruch

Diese kurze Ablenkung nutzte dann der zweite Täter und schlug mit der Eisenstange auf den Mann ein. Dann entriss man dem Schwerverletzten seine Aktentaschen mit der Monatslosung und trat per Pkw die Flucht an, erläuterte Winkler den ermittelten Tathergang.

21-jähriger Freund der Tochter gestand Tat

Nur wenige Stunden später war der 21-Jährige auch schon in Polizeigewahrsam, noch schneller gestand er die Tat und wurde schließlich verhaftet. Es stellte sich heraus, dass die beiden Verdächtigen, der 21-Jährige und sein zur Komplizenschaft überredeter 25-jähriger Cousin, nach der Tat erst einmal in St. Pölten in Niederösterreich zur dort wartenden Tochter fuhren. Dann ging es zurück nach Wien, wo man in der Brigittenau in einem teuren Apartmenthotel mit sechs Zimmern residierte. Die Tatwaffe schmiss man zuvor noch in die Donau, die Aktentasche versuchte das Trio zu verbrennen.