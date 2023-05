Tobender Wiener kugelte Polizisten Schulter aus

Ein von der Polizei wegen des Verdachts des Fahrradraubes festgenommener Wiener verhielt sich am Samstag dermaßen aggressiv, dass er einen Polizisten schwer verletzte.

Der 20-Jährige attackierte auf einer Polizeiinspektion den Beamten nach dem Toilettengang, als er wieder in seine Zelle gebracht werden sollte. Der Polizist erlitt eine Schulterluxation sowie Gesichtsverletzungen und musste laut Exekutive in einem Spital stationär aufgenommen werden.

20-Jähriger beging Fahrrad-Raub in Wien-Favoriten: Festnahme

Der 20-Jährige soll am Nachmittag auf der Himberger Straße in Wien-Favoriten einem 46-Jährigen das Rad geraubt haben, indem er den Mann vom Bike zerrte und mit dem erbeuteten Gefährt wegfuhr. Nach kurzer Flucht wurde er jedoch festgenommen und in die Polizeiinspektion Ada-Christen-Gasse gebracht. Weil er sich dort schon aggressiv verhielt, wurde der junge Mann in einer besonders gesicherten Zelle eingesperrt.