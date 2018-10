TK Maxx eröffnet vierte Filiale in Wien

Am 8. November eröffnet der Outlet-Store TK Maxx seinen vierten Shop im Wiener Auhof Center. Am Eröffnungstag gibt es dabei auch eine besondere Schatzsuche.

Der führende Off-Price Retailer TK Maxx expandiert weiter in Österreich und eröffnet auf 1.600m² die vierte Filiale in der Hauptstadt, diesmal im Westen Wiens. Ab 8. November können sich Besucher im Auhof Center auf internationale Designer und Marken aus aller Welt freuen, um bis zu 60 Prozent günstiger als der UVP.

Schatzsuche bei TK-Maxx-Eröffnung

Am Eröffnungstag dürfen sich die Besucher im Westen Wiens außerdem über eine besonders einzigartige Schatzsuche freuen: große TK Maxx Etiketten werden rund um den 14. Bezirk und im 1.600m2-großen Store versteckt, und können von den Entdeckern am Eröffnungstag gegen einen Gutschein in der neuen Filiale eingetauscht werden.